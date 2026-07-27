Убыточность рынка ОСАГО в России приблизилась к критическому уровню

Российский рынок ОСАГО столкнулся с ростом убыточности. По итогам первого полугодия 2026 года средний уровень выплат с учетом расходов на ведение дел достиг 96,9%, сообщили в Российском союзе автостраховщиков.
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