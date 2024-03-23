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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие 42 гвардейской дивизии группировки войск Днепр сорвали несколько вражеских ротаций на Запорожском направлении

Военнослужащие 42 гвардейской дивизии группировки войск Днепр сорвали несколько вражеских ротаций на Запорожском направлении

Противник был обнаружен при помощи разведывательного дрона, на подходе к собственным позициям, после чего координаты его расположения были оперативно переданы дежурным расчетам реактивной артиллерии в данном районе.

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