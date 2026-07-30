Милонов: личность нянь необходимо подтверждать через «Госуслуги»

Няни, публикующие объявления на специализированных сайтах, обязаны подтверждать свою личность через портал «Госуслуги», заявил зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия»), комментируя Агентству городских новостей «Москва» идею создания единого реестра нянь.
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