Более 300 пациентов с сахарным диабетом из Ленобласти прошли обследование в мобильном комплексе

Важным элементом стало выявление сопутствующих заболеваний Более трёхсот пациентов с сахарным диабетом из Тихвина, Бокситогорска, Волосово и Луги прошли специализированное обследование в мобильном лечебно-диагностическом комплексе «Диамобиль», сообщили в пресс-службе региональной администрации.
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