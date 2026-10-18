Матч «Ак Барс» – «Динамо-Минск» 15 апреля 2026 года Фото: www.ak-bars.ru Сегодня казанский «Ак Барс» продолжит выездную серию матчем регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
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