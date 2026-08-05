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«Справедливая Россия» призвала к запрету найма мигрантов в ряде сфер

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращение главе российского правительства Михаилу Мишустину, в котором предложил рассмотреть возможность введения запрета на трудоустройство мигрантов в сферы образования, торговли, транспорта и другие социально значимые сферы экономики.

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