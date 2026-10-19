Биткоин начал новую торговую неделю в районе 82 тысяч долларов после крайне волатильных предыдущих дней и кратковременного падения ниже отметки в 80 тысяч.
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