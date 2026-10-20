На переговоры в Осло Зеленский ожидаемо летел без особого энтузиазма. Зная, что американцы снова будут склонять его к миру, которого главарь киевского режима не хочет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым