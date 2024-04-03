Ещё 14 бюджетных идей для тех, кто собрался освежить интерьерчик

Продолжаем облагораживать собственное жилище за очень скромные деньги!Ванные принадлежности или бытовая химия для кухни будут выглядеть куда более стильно, если разместить их на стенде для пирожных или тортаНеприглядную решетку вентиляции можно преобразить с помощью… резинового коврика! Или просто покрыть её слоем краски оттенка металлик Сделайте балдахин для спальни самостоятельно Сделайте декоративные акценты на потолок Апргейд выключателям света по цене фоторамки? Дешево и сердито! Используйте полукруглый карниз для душевой комнаты, чтобы сделать окно визуально больше Обновите вид холодильника, используя краску в спрее оттенка нержавеющей стали (да, такие существуют!) Стена, окрашенная наполовину цветной краской, наполовину белой, сделает потолок визуально выше, а комнату – светлее Нравится стиль рустик? Обновите дизайн комнаты, обклеив стены недорогими досками Не поленитесь заново перекрасить или обновить лак на старой и солидной деревянной мебели.