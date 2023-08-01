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Кроуфорд возглавил рейтинг P4P The Ring, Усик – 3-й, Бивол – 5-й

Второе место занял чемпион WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ. Третьим стал чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик.

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