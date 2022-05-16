Глава Amazon Джефф Безос обвинил Белый дом в рекордной инфляции в США

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос вступил в заочную полемику с американской администрацией. В своем Twitter-аккаунте он заявил, что Белый дом несет ответственность за инфляцию в стране, при этом пытаясь отвлечь людей от ее истинных причин.
Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос вступил в заочную полемику с американской администрацией. В своем Twitter-аккаунте он заявил, что Белый дом несет ответственность за инфляцию в стране, при этом пытаясь отвлечь людей от ее истинных причин.
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