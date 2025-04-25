▪️Его мать Джулиан Галлина Глосс закончила Военно-морскую академию США, более 30 лет работала в разведке, служила в ВМС США, занимала различные должности в армии, а последние 6 лет работала в ЦРУ, где в феврале 2024 года стала замдиректора по цифровым инновациям.
На фронте погиб сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс, воевавший в ВДВ России
Комментарии
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ВераВерная
Не определился гендерно, вот отсюда и все метания. Ну теперь на том Свете разберётся.
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8 час.
Вера смелых
Как обычно в Пиндостане - и в большинстве амеровских семей, кстати, - при родителях с положением в тех структурах, где они сделали карьеру, парень оказался ненужным. Таких детей, из которых вырастают разного рода хиппари, не знающие, куда прикинуться в жизни, там десятки миллионов. У этого хоть устремления оказались в сфере , сделать что-нибудь хорошее", и это привело парня не к тяжёлым наркотикам, а на нашу сторону. Думаю, после горнила войны он стал бы действительно НАШИМ парнем. Поэтому и жаль , что погиб. Как жаль корейца, якута, кубинца, и любого другого, который погиб, но погиб уже НАШИМ.
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7 час.
АК
Александр Каплуненко
Как такой хлюпик в ВДВ очутился???
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5 час.
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