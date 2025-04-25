На фронте погиб сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс, воевавший в ВДВ России

Вера смелых

Как обычно в Пиндостане - и в большинстве амеровских семей, кстати, - при родителях с положением в тех структурах, где они сделали карьеру, парень оказался ненужным. Таких детей, из которых вырастают разного рода хиппари, не знающие, куда прикинуться в жизни, там десятки миллионов. У этого хоть устремления оказались в сфере , сделать что-нибудь хорошее", и это привело парня не к тяжёлым наркотикам, а на нашу сторону. Думаю, после горнила войны он стал бы действительно НАШИМ парнем. Поэтому и жаль , что погиб. Как жаль корейца, якута, кубинца, и любого другого, который погиб, но погиб уже НАШИМ.