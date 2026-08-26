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Царьград

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Первое заявление Кремля после визита главы ЦРУ: И снова "позитивный процесс"

Первое заявление Кремля после визита главы ЦРУ: И снова "позитивный процесс"

Кремль отчитался о контактах директора ЦРУ с нашими спецслужбами: Путину доложили, встреч не планировали, а диалог назвали "позитивным" - несмотря на то, что никаких реальных шагов к разрядке так и не последовало.

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Комментарии
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M
Malina
&quot;.... ах, обмануть меня нетрудно... я сам обманываться рад...&quot;
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4 н.