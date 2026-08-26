Первое заявление Кремля после визита главы ЦРУ: И снова "позитивный процесс"

Кремль отчитался о контактах директора ЦРУ с нашими спецслужбами: Путину доложили, встреч не планировали, а диалог назвали "позитивным" - несмотря на то, что никаких реальных шагов к разрядке так и не последовало.
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