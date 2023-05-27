Чемпионат России. «Химки» примут «Урал», «Зенит» в гостях у «Сочи», «Краснодар» против ЦСКА

Также в субботу «Зенит» сыграет с «Сочи» на выезде, «Краснодар» будет противостоять ЦСКА. В воскресенье «Спартак» примет «Пари НН», «Динамо» сыграет с «Локомотивом».
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