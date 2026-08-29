Индекс S&P 500 завершает неделю ростом на 0,49% до 7711,76 пункта

Американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 завершил торги последней недели августа 2026 года с умеренным ростом, прибавив 0,49% и зафиксировавшись на отметке 7711,76 пункта.
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