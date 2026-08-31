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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аллегри про 1:2 с «Комо»: «Наполи» был слишком податлив, когда пропускал. Мы должны играть внимательнее в обороне»

Тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри оценил поражение от «Комо» (1:2) в Серии А. «Иногда мы были слишком мягки.

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