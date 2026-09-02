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Татар-информ

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Татарстан вошел в тройку лидеров по заселению в отели через Цифровой ID

Татарстан вошел в тройку лидеров по заселению в отели через Цифровой ID

Татарстан оказался в тройке лидеров среди регионов России по числу заселений в гостиницы с помощью Цифрового ID в мессенджере МАКС.

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