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ДОЦЕНТ ГЛУМИЛСЯ НАД ГЕРОЕМ СВО И ПОПЛАТИЛСЯ. РУССКИЕ АКАДЕМИСТЫ ОДЕРЖАЛИ ЗНАКОВУЮ ПОБЕДУ

ДОЦЕНТ ГЛУМИЛСЯ НАД ГЕРОЕМ СВО И ПОПЛАТИЛСЯ. РУССКИЕ АКАДЕМИСТЫ ОДЕРЖАЛИ ЗНАКОВУЮ ПОБЕДУ

© ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS Доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Белоусов, позволивший себе заявления против СВО и вместе с "тусовочкой" глумившийся над павшим героем СВО, поплатился за это.

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