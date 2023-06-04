ДОЦЕНТ ГЛУМИЛСЯ НАД ГЕРОЕМ СВО И ПОПЛАТИЛСЯ. РУССКИЕ АКАДЕМИСТЫ ОДЕРЖАЛИ ЗНАКОВУЮ ПОБЕДУ

© ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS Доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Белоусов, позволивший себе заявления против СВО и вместе с "тусовочкой" глумившийся над павшим героем СВО, поплатился за это.