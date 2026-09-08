It would be great to go through rehab here :8 E-mini Russell 2000 Index Futures CME_MINI:RTY1! sequelll Last time, when I tried to go short here, I ended up in the red, but this time it would be nice to see a logical continuation of the short trend, since the previous chart supported the short narrative.
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