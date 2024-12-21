Автомобили Toyota начали красить в «чужие» цвета: индивидуализация или вынужденная мера?

модельного года начали красить в фирменный красный цвет Mazda. Как сообщает Motor.ru, американские покупатели Corolla Cross смогут приобрести кроссовер в цвете Soul Red Crystal, который до этого был визитной карточкой Mazda.
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