Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал целью запланированных учений по использованию тактического ядерного оружия отработку ответа на возможную атаку на РФ британским оружием, о вероятности которой заявлял глава МИД Британии Кэмерон.
Медведев назвал цель ядерных учений России
Комментарии
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Natalija Osminina
"И опыт сын ошибок трудных." Если бы Царская Россия не стала бы Советской, сдав за это территории, если бы СССР снова не превратися в Россию, сдав за это территории, то как можно было иначе пройти путь, опыт которого (и позитивный и негативный) сделает новую Россию лидером мира? Тогда как остальные страны, не прошедшие такого опыта, откинутся в Средневковье.
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