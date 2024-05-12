Медведев назвал цель ядерных учений России

Natalija Osminina

"И опыт сын ошибок трудных." Если бы Царская Россия не стала бы Советской, сдав за это территории, если бы СССР снова не превратися в Россию, сдав за это территории, то как можно было иначе пройти путь, опыт которого (и позитивный и негативный) сделает новую Россию лидером мира? Тогда как остальные страны, не прошедшие такого опыта, откинутся в Средневковье.