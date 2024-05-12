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Медведев назвал цель ядерных учений России

Медведев назвал цель ядерных учений России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал целью запланированных учений по использованию тактического ядерного оружия отработку ответа на возможную атаку на РФ британским оружием, о вероятности которой заявлял глава МИД Британии Кэмерон.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;И опыт сын ошибок трудных.&quot;  Если бы  Царская Россия не стала бы Советской, сдав за это территории,  если бы СССР снова не превратися в Россию, сдав за это территории, то как можно было иначе пройти путь, опыт которого (и позитивный и негативный) сделает новую Россию лидером мира? Тогда как остальные страны, не прошедшие такого опыта, откинутся в Средневковье.
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