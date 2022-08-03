Аргументы и Факты

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КНДР ответила в ООН на обвинения в обладании ядерным оружием

КНДР ответила в ООН на обвинения в обладании ядерным оружием

Постпредство Северной Кореи при ООН заявило, что никто не имеет оснований обвинять страну в обладании ядерным оружием и осуществлении права на самооборону, потому что она не является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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