МИД Китая назвал смерть Навального* внутренним делом России

life style

Могу назвать единственного человека, которому НЕ выгодна смерть Навального перед выборами . Путин. Теперь идём от обратного. Qui prodis. Те, кто хочет сменить Путина на ручную обезьянку, забурлить народ, развалить Россию , разграбить её по частям, коррумпировав глав регионов. Хотят всё: таблицу Менделеева, крупнейший запас пресной воды и плато над уровнем мирового океана. Для этого надо ещё и убрать население - нас. Прям вижу из логики вброса дрожжей в гальюн уши МИ-6 и иже с ними! Complot ещё тот, но кот Скрипалей подмигнул