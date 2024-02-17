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МИД Китая назвал смерть Навального* внутренним делом России

МИД Китая назвал смерть Навального* внутренним делом России

МИД Китайской Народной Республики назвал уход из жизни оппозиционного политика Алексея Навального*, отбывавшего наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, внутренним делом Российской Федерации.

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Комментарии
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Игорь Ваганов
У тебя в очке свирбит? Гомосятина?
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10 час.
life style
Могу назвать единственного человека, которому НЕ выгодна смерть Навального перед выборами . Путин. Теперь идём от обратного. Qui prodis. Те, кто хочет сменить Путина на ручную обезьянку, забурлить народ, развалить Россию ,  разграбить её по частям, коррумпировав глав регионов. Хотят всё: таблицу Менделеева, крупнейший запас пресной воды и плато над уровнем мирового океана. Для этого надо ещё и убрать население - нас.  Прям вижу из логики  вброса дрожжей в гальюн уши МИ-6 и иже с ними! Complot ещё тот, но кот Скрипалей подмигнул
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10 час.
Ксения Фотина
Кончина распиаренного в западной Европе иноагента с его  ФБК внутреннее дело его семейства и   друзей подельников типа Собчак and K .
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57 мин.

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