МИД Китайской Народной Республики назвал уход из жизни оппозиционного политика Алексея Навального*, отбывавшего наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, внутренним делом Российской Федерации.
МИД Китая назвал смерть Навального* внутренним делом России
Комментарии
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Игорь Ваганов
У тебя в очке свирбит? Гомосятина?
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10 час.
life style
Могу назвать единственного человека, которому НЕ выгодна смерть Навального перед выборами . Путин. Теперь идём от обратного. Qui prodis. Те, кто хочет сменить Путина на ручную обезьянку, забурлить народ, развалить Россию , разграбить её по частям, коррумпировав глав регионов. Хотят всё: таблицу Менделеева, крупнейший запас пресной воды и плато над уровнем мирового океана. Для этого надо ещё и убрать население - нас. Прям вижу из логики вброса дрожжей в гальюн уши МИ-6 и иже с ними! Complot ещё тот, но кот Скрипалей подмигнул
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10 час.
Ксения Фотина
Кончина распиаренного в западной Европе иноагента с его ФБК внутреннее дело его семейства и друзей подельников типа Собчак and K .
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57 мин.
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