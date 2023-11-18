Лувр приобрел редкую картину XIII века «Осмеянный Христос»

Картина XIII века флорентийского художника Чимабуэ, найденная висящей над кухонной плитой пожилой француженки и позже проданная на аукционе за 24 миллиона евро (21 миллион фунтов стерлингов), была приобретена Лувром после запрета на ее вывоз, сообщает The Guardian.
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