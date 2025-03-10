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Царьград

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"Значит 22 года прослужил не зря": Боец, установивший флаг на высоте 88 метров в Малой Локне, рассказал о своём подвиге

"Значит 22 года прослужил не зря": Боец, установивший флаг на высоте 88 метров в Малой Локне, рассказал о своём подвиге

Водружением флага занимался боец полка контроля территорий "Юг" с позывным Заря.Герой с позывным "Заря" рассказал, как поднимал флаг в Малой Локне на высоте 88 метров.

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