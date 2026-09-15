Baza: в Грузии ищут брокера из РФ, приехавшего отдыхать с любовницей

В Грузии ищут брокера из России, который пропал во время отдыха с любовницей. Об этом сообщает Baza.По данным канала, 24-летний мужчина по имени Максим к этому моменту уже более двух лет встречался с Марией, некоторое время они жили в Дубае, где у мужчины свое агентство недвижимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- KP: магазин семьи...
- Axios: США, Украи...
- Военнопленный Вол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым