Baza: в Грузии ищут брокера из РФ, приехавшего отдыхать с любовницей

В Грузии ищут брокера из России, который пропал во время отдыха с любовницей. Об этом сообщает Baza.По данным канала, 24-летний мужчина по имени Максим к этому моменту уже более двух лет встречался с Марией, некоторое время они жили в Дубае, где у мужчины свое агентство недвижимости.