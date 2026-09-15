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Газета.ру

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Baza: в Грузии ищут брокера из РФ, приехавшего отдыхать с любовницей

Baza: в Грузии ищут брокера из РФ, приехавшего отдыхать с любовницей

В Грузии ищут брокера из России, который пропал во время отдыха с любовницей. Об этом сообщает Baza.По данным канала, 24-летний мужчина по имени Максим к этому моменту уже более двух лет встречался с Марией, некоторое время они жили в Дубае, где у мужчины свое агентство недвижимости.

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