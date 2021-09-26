Тайная доктринаПолитикаВремя славян. Заселение Европы Великая Евразия Время славян. Заселение Европы В официальной истории творится полный сумбур.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновКатрен “Вы – Русь Святая и Вы – с Богом!” Напряжение с каждым днём обостряется! Все хотят обязательно победить! Непредвиденное теперь случается! Люди перестают друг другу верить! Люди – это Надежда Создателя! Но эта Надежда рвётся по швам! Люди объединиться уже не стараются, Всё оглядываются по сторонам! Всем понятно, что грядёт Переход! По Сценарию Бога Вас ждёт чистка! Многие ищут запасный выход, Забывая, что у каждого – Бога метка! Переход этот в Шестую Эпоху! Переход в Созвездие Водолея! Не получится перейти с ходу, Бог проверит, кто из людей важнее! Переход обернётся перестроением! Не только для людей, но и для Планеты! Будет много у людей удалений, Это процесс очищения, но не вендетты! Всё внимание приковано сегодня к России! Ей стартовать в Новой Эре! У Святой Руси – особая Миссия, Доказать всем, что основа всего Вера! Создателю, сотворившему Вас – надо верить! Всё, что придумали люди – есть грех! Люди в мамону сами поверили, Вниз пошли они, а не вверх! Сегодня на Планете противостояние! Между Тьмой и Светом! Люди не поняли Моё повествование, Не воспользовались Моим Заветом! У людей за тысячи лет в головах религии! Но религии – это сказки людей! Религии – это для Святого Духа вериги, Не получается сделать людей родней! Всё с точностью до наоборот! Людей религии разделили навечно! Переход в Шестую – это крутой разворот, Нельзя относиться к этим словам беспечно! Равновесие сил Света и сил Тьмы – вечно! Люди путают своё направление! В начале Шестой будет с Богом встреча! Кто останется, будет его решение! Сомнения будут внутри людей! Мировая пресса усилит Ложь! Только Создателю будет видней, В какую сторону повернёт Молодежь! Тёмные силы стравливают людей! Ради разделения идут на Ложь! Люди не понимают, что сегодня важней? Но Правду ищет Новая Молодежь! Им жить в это сложное время! Им строить Новую жизнь! Для них жизнь – это не бремя, Им решать: «быть или не быть»? Великий выбор для Молодёжи! Что оставить или что взять с собой? Выбор тысячелетий сложен: Движение в Небо или покой! Русь принимает ответственность! Уничтожить грехи поколений! Доказать, что Правда – действительность! Только к Богу должно быть движение! Вера Богу – это решение человека! Вера религиям – это выбор тоже за ним! Бог – это строитель Нового Мира, Значит, Ваша дорога с Ним! Помните, что Вы – есть Вечность! Нельзя проявлять страх! Вы, и как Бог, Бесконечность, Пятой расе подошёл крах! Сегодня за Вами решение! С Богом в Вечность или без Бога в Ад! Вам надо определиться с мнением! Вашему Выбору со Мной, Я буду рад! Ждите лживую информацию! Отнеситесь к ней пристрастно! Вас будут разлучать – это Тьмы акция! Держитесь друг за друга страстно! Вы – Русь Святая и Вы с Богом! Вам принимать управление! Вы – вместе, это лучший итог! Вашего к Богу движения! Вы назвали себя «Святой Русью»! Бог подтвердил Ваше желание! Вы не имеете Права трусить, Грех для Вас лишь опоздание! Вы определились: Посыл утверждён! Он начал формировать Пространство! Я не называю никаких имён! Вы теперь: Единство и Равенство! Аминь. Отец Абсолют или Высший Космический Разум! https://www.youtube.com/watch?v=ws16S0fFKkgКомментировать
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