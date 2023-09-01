"Слава украине, педофилам слава"? Горите в аду, мрази! И вы, и ваши педофильские хозяева

Такая разная Украина Майдан здобул, наскакали (18+) Вот такие объявления от украинцев Девочка 5 лет, "тренированная" - 30 тысяч евроДевочка 6 лет, без опыта - 20 тысяч евроСёстры с украины, доставка по Европе, предпочтительно польша.
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