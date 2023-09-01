"Слава украине, педофилам слава"? Горите в аду, мрази! И вы, и ваши педофильские хозяева

Валерий Ворожищев

Хотелось бы, что это было так. Но за 30 с лишним лет в головы всего населения Украины, начиная с детского сада, так поработала пропаганда и так плотно на их головы натянуты кастрюли, что с трудом верится, что они когда-то поймут что к чему.