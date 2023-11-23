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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Художник показал фотореалистичную версию рыцаря из Dark Souls 2 в доспехах Фараа...

Художник показал фотореалистичную версию рыцаря из Dark Souls 2 в доспехах Фараа...

Художник показал фотореалистичную версию рыцаря из Dark Souls 2 в доспехах Фараама. Внимание к деталям впечатляетЦифровой художник Тинвэй Лю (Tingwei Liu) из Сан-Франциско в деталях воссоздал рыцаря из ролевого экшена Dark Souls 2 в доспехах Фараама, которые можно увидеть на официальной обложке игры.

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