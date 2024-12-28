Пермских работодателей предупредили о рисках при уборке снега

Работодателей Пермского края предупредили о возможных рисках при проведении работ по уборке снега. Ими может стать самопроизвольный схода снежного покрова, образование завалов, падения и травмирования работников.
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