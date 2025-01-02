Силы ПВО ночью сбили 13 БПЛА ВСУ в пяти регионах России

МОСКВА, 2 января, ФедералПресс. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурные подразделения противовоздушной обороны РФ успешно уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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