Автор новой книги о королевской семье обвинил принцессу Майкл Кентскую в расизме по отношению к Меган Маркл

Писатель Омид Скоби в преддверии выхода своей новой книги о королевской семье под названием "Финал" раскрыл новые подробности разразившегося несколько лет назад скандала: тогда жена принца Гарри Меган Маркл обвинила членов королевской семьи в расизме, заявив, что они во время её беременности рассуждали о цвете кожи её будущего ребёнка.