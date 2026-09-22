Ученые создали пластырь для огнестрельных ран

Вообще-то, XStat 30 выглядит как шприц, а вовсе не как пластырь. Внутри содержатся микроскопические целлюлозные губки, покрытые хитозаном.
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