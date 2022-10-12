Жалкие потуги: В США рассказали о политическом провале Байдена

Обозреватель Fox News Чак Девор нелестно высказался о политике американского президента Джо Байдена. По его словам, лидер США настолько стремился возродить ядерное соглашение с Ираном, что это негативно сказалось на отношениях с Саудовской Аравией.
Обозреватель Fox News Чак Девор нелестно высказался о политике американского президента Джо Байдена. По его словам, лидер США настолько стремился возродить ядерное соглашение с Ираном, что это негативно сказалось на отношениях с Саудовской Аравией.
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