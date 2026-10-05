«Острый меч» США и Японии: бряцание оружием у границ РФ, КНР и КНДР становится всё громче

Главное в тезисах: Масштаб и сроки: С 19 по 29 октября США и Япония проводят двусторонние учения Keen Sword («Острый меч») с привлечением около 45 тыс.
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