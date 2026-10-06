В Сириусе закрыли пляжи и призвали жителей не выходить на улицу из-за пожара на танкере

Руководитель первой российской федеральной территории Дмитрий Плишкин обратился к населению расположенного неподалеку от Сочи Сириуса с рекомендацией ограничить нахождение на открытом воздухе и держать окна запертыми.
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