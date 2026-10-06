Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 973 подписчика

В Сириусе закрыли пляжи и призвали жителей не выходить на улицу из-за пожара на танкере

В Сириусе закрыли пляжи и призвали жителей не выходить на улицу из-за пожара на танкере

Руководитель первой российской федеральной территории Дмитрий Плишкин обратился к населению расположенного неподалеку от Сочи Сириуса с рекомендацией ограничить нахождение на открытом воздухе и держать окна запертыми.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым