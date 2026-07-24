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Набиуллина заявила, что рыночная ипотека становится доступнее

Набиуллина заявила, что рыночная ипотека становится доступнее

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что рыночная ипотека становится доступнее. По её словам, ставки пока высокие, но они постепенно снижаются и в ЦБ видят расширение по объёмам выдачи рыночной ипотеки.

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