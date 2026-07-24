Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что рыночная ипотека становится доступнее. По её словам, ставки пока высокие, но они постепенно снижаются и в ЦБ видят расширение по объёмам выдачи рыночной ипотеки.
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