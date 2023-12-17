Объявлены лауреаты XIII ежегодной премии «Время инноваций». Подведению итогов предшествовал форум

Определение лучших продуктов, проектов и достижений в области инноваций позволяет стимулировать дальнейшие разработки и внедрение новых технологий, что приводит к устойчивому развитию и улучшению жизни обществаПо сложившейся традиции восьмой год подряд одноименный форум стал площадкой для презентации инновационных решений бизнеса и обсуждения перспектив влияния новаций на трансформацию общества.
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