Объявлены лауреаты XIII ежегодной премии «Время инноваций». Подведению итогов предшествовал форум

Определение лучших продуктов, проектов и достижений в области инноваций позволяет стимулировать дальнейшие разработки и внедрение новых технологий, что приводит к устойчивому развитию и улучшению жизни обществаПо сложившейся традиции восьмой год подряд одноименный форум стал площадкой для презентации инновационных решений бизнеса и обсуждения перспектив влияния новаций на трансформацию общества.