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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ботафого» готов отдать «Зениту» Данило и еще двоих игроков за Энрике

«Ботафого» готов отправить троих игроков в «Зенит». Как сообщает ESPN, бразильский клуб мечтает вернуть вингера и готов ради этого включить в сделку Данило дос Сантоса и еще двоих футболистов.

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