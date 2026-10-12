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Когда будет День отца и как в России отмечают семейный праздник

Когда будет День отца и как в России отмечают семейный праздник

Осенью в России отмечают пару "родительских" праздников – День матери (последнее воскресенье ноября) и День отца (третье воскресенье октября).

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