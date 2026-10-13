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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Подростки избили незнакомца во время ссоры в Новоалтайске

Подростки избили незнакомца во время ссоры в Новоалтайске

Школьники нанесли мужчине тяжкий вред здоровью Суд рассмотрит уголовное дело двух подростков 16-ти и 17-ти лет, которые избили прохожего в Новоалтайске, сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.

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