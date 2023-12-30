Меладзе погасил долги перед налоговой на фоне "голой" вечеринки Ивлеевой

Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что певец Валерий Меладзе погасил все свои долги перед налоговой на фоне "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой, участников которой начала проверять Федеральная налоговая служба .
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