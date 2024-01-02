Модный маникюр, который выбирают знаменитости зимой 2024 года

Модницы со всего цвета очень внимательно следят за тем, что носят и выбирают мировые звезды. Особенное внимание они уделяют маникюру, так как именно ухоженные ноготки и стильный дизайн создают полноценный образ модной красотки.
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