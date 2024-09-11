В Америке состоялись дебаты между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. В Сети бурно обсуждают словесное столкновение кандидатов в президенты США.
Дебаты Трампа и Харрис закончились скандалом
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Чем бы не тешились,лишь бы мир смешили. Шоу продолжается.
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16 час.
Sergey Pnz
Пусть подерутся. Выяснят, т.с. кто победитель.
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15 час.
ШКИПЕР
Сразу несколько человек предположили, что Камала Харрис пользовалась услугами суфлера во время дебатов с Трампом, хотя по условиям это запрещено. Диджей Джонни Кинг утверждает, что сережки Харрис очень напоминают устройства Nova H1 Audio, которые выглядят как ювелирное украшение, но на деле являются беспроводным наушниками. . Также на этот факт обратил внимание сенатор Алексей Пушков, который утверждает, что демократ очень внимательно слушала все, что ей говорят через наушник, и это было видно невооруженным глазом. В противном случае она не смогла бы добиться такого успеха на дебатах, уверен политик. 4,5 года не могла внятно выразить мыль, а тут такое красноречие.
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9 час.
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