ШКИПЕР

Сразу несколько человек предположили, что Камала Харрис пользовалась услугами суфлера во время дебатов с Трампом, хотя по условиям это запрещено. Диджей Джонни Кинг утверждает, что сережки Харрис очень напоминают устройства Nova H1 Audio, которые выглядят как ювелирное украшение, но на деле являются беспроводным наушниками. . Также на этот факт обратил внимание сенатор Алексей Пушков, который утверждает, что демократ очень внимательно слушала все, что ей говорят через наушник, и это было видно невооруженным глазом. В противном случае она не смогла бы добиться такого успеха на дебатах, уверен политик. 4,5 года не могла внятно выразить мыль, а тут такое красноречие.