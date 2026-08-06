Комендантский час для мотоциклистов просят ввести воронежцы из-за схожести транспорта со звуками дронов

Гул мотоциклов всё чаще путают с приближением беспилотников. Жители Воронежа создали петицию с требованием запретить ночные поездки на двухколёсном транспорте, чтобы обезопасить себя от лишнего стресса и не пропустить сигнал тревоги.
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