К аварийным отключениям в Лахденпохском районе привела погода

Порывы ветра были аномальными и достигали 18-24 м/с В районах Северного Приладожья с 16 по 21 ноября порывы ветра достигали 18-24 м/с, по данным метеостанций Валаам, Вяртсиля, Сортавала, сообщает ЦГМС Карелии.
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