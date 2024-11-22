К аварийным отключениям в Лахденпохском районе привела погода

Порывы ветра были аномальными и достигали 18-24 м/с В районах Северного Приладожья с 16 по 21 ноября порывы ветра достигали 18-24 м/с, по данным метеостанций Валаам, Вяртсиля, Сортавала, сообщает ЦГМС Карелии.