Мария Голубкина поддержала Анну Пересильд на фоне критики

Актриса Мария Голубкина поддержала Анну Пересильд после поступления без конкурса в театральный вуз. В своём Instagram (запрещенная в России соцсеть) Голубкина объяснила, почему считает молодую актрису достойной этого шанса.
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