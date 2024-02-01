27 января 2024 года в ГУО ´Бортниковская средняя школа Бобруйского района´ с целью пропаганды традиционных семейных ценностей, популяризации института семьи для учащихся 5-9 классов проведена квест-игра ´Как хорошо, когда мы вместе!´ .
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