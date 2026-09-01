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«Никс» в соцсетях напомнили о камбэке с «-29» в 4-м матче финала

« Нью-Йорк » в официальном аккаунте вспомнил четвертый матч финальной серии с « Сан-Антонио », в котором победил, несмотря на отставание «-29» в третьей четверти.

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