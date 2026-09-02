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ИКИ РАН: Солнце находится в спокойном состоянии

ИКИ РАН: Солнце находится в спокойном состоянии

Солнце находится в спокойном состоянии, а прогноз геомагнитной активности — в «зеленой» зоне. Об этом сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

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